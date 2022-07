Edmond de Rothschild AM engagiert zwei neue Portfolio Manager

Alexis Bossard, Portfoliomanager, Edmond de Rothschild Asset Management



Edmond de Rothschild Asset Management hat am Montag die Verstärkung seines Aktienteams mit den beiden Portfoliomanagern Alexis Bossard und Guillaume Laconi bekannt gegeben. Der 36-jährige Bossard ist neben Kevin Net Co-Fondsmanager von Edmond de Rothschild SICAV Green New Deal, einem internationalen Aktienfonds mit Fokus auf das Thema Klimawandel. Von Paris aus berichtet er an Caroline Gauthier und Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Heads of Equity Management. Bevor er zu Edmond de Rothschild Asset Management kam, arbeitete er sieben Jahre bei Crédit Mutuel CIC Asset Management als European Equity Portfolio Manager. Zwischen 2012 und 2015 bekleidete er die Position des Global Equity Analyst bei der Société Générale CIB in London und bei Dubly Gestion – Banque Transatlantique in Lille (Frankreich). Bossard hat einen Abschluss in Finanzen von der ESC Tours-Poitiers (ESCEM) Business School.

Guillaume Laconi



Der 43-jährige Laconi tritt dem Aktienteam am 4. Juli 2022 als Portfoliomanager/Analyst bei. Er ist neben Ariane Hayat Co-Fund Manager von Edmond de Rothschild SICAV Tricolore Rendement, einem Commitment-Fonds, der französische Unternehmen seit über 20 Jahren unterstützt. Von Paris aus berichtet er an Caroline Gauthier und Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Heads of Equity Management. Bevor er zu Edmond de Rothschild Asset Management kam, arbeitete er 10 Jahre lang bei CA Indosuez Gestion, zuletzt als Head of Equities Management Europe & Impact. Zwischen 2009 und 2011 war er Portfolio Manager & Analyst European Equities bei Flinvest. Zuvor hatte er die Position des Fondsmanagers European Equities bei Neuflize OBC AM inne. Laconi hat einen Abschluss in Finanzen von der Audencia Nantes Ecole de Management.