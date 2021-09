Edmond de Rothschild AM erweitert Investment Teams

Delphine Arnaud, Portfolio Manager/Analyst, Edmond de Rothschild Asset Management



Edmond de Rothschild Asset Management erweitert seine Anlageteams um erhebliche Ressourcen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die drei neuen erfahrenen Portfoliomanager Delphine Arnaud, Daniela Savoia und Alexander Eventon decken mehrere Kernkompetenzen ab.

Die 40-jährige Arnaud stösst als Portfolio Manager/Analyst zum Multi-Asset & Overlay-Team. Von Paris aus berichtet sie an Michaël Nizard, Head of Multi-Asset & Overlay. Arnaud kommt von La Banque Postale AM, wo sie drei Jahre lang als Diversified Fund Manager ​​tätig war. Von 2016 bis 2018 war sie Quant-Analystin im Bereich Diversified Management. Zuvor arbeitete sie als Head of Diversified, Credit and Convertible Management bei Metropole Gestion. Sie begann ihre Karriere als Manager-Analyst Funds of Hedge Funds (2007-2012) und dann als Manager-Analyst Convertible Bonds (2012-2015) bei Lazard Frères Gestion. Sie ist Absolventin der ENS Cachan, Department of Economics and Management (D2) und der ENSAE-ParisTech. Sie ist auch CFA-Charterholder.

Daniela Savoia



Die 31-jährige Savoia ist seit dem 1. August 2021 als Emerging Sovereign Debt Portfolio Manager/Analyst Teil des Fixed Income-Teams. Sie ist Mitglied des Teams, das sich dem Portfoliomanagement des Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign Fund widmet. Von Genf aus stärkt sie die Investmentplattform für Schwellenländeranleihen und berichtet an Romain Bordenave, Senior Emerging Sovereign Debt Portfolio Manager/Analyst. Bevor sie zu Edmond de Rothschild Asset Management kam, arbeitete sie für Fisch Asset Management in Zürich als Emerging Markets Credit Analyst. Zuvor hatte sie die Positionen Associate, Restrukturierung und Special Situations bei PJT Partners, Research Analyst Associate, Latin America Corporates bei JP Morgan Securities, beide in New York, und Director of Operations and Academic Affairs bei Arukay in Bogota inne. Sie hat einen Bachelor of Science in Elektrotechnik und einen Bachelor of Arts in Economics der University of Pennsylvania und einen Master in Business Administration der Harvard Business School.

Alexander Eventon



Eventon, 40 Jahre alt, wird als Head of Investment Grade & Hybrid Corporate Debt dem Fixed Income-Team beitreten. Er wird der Lead Portfolio Manager einer neuen Strategie sein, die hauptsächlich in hybride Unternehmensanleihen von Unternehmen aus allen geografischen Regionen investiert. Zunächst in Genf und dann in Paris, berichtet er an Alain Krief, Head of Fixed Income. Bevor er zu Edmond de Rothschild Asset Management kam, war er Gründer und Co-CIO seines eigenen Fonds, nachdem er als Co-Head of Credit/Head of Fixed Income und Lead Portfolio Manager bei Oddo Meriten Asset Management, Lombard Odier und FFTW/BNP gearbeitet hatte. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Rechnungswesen an der University of Bristol in Grossbritannien und der University of Grenoble in Frankreich.