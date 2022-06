Edmond de Rothschild organisiert das Private Banking neu

Hervé Ordioni, CEO International Private Banking und Mitglied des Group Executive Committee, Edmond de Rothschild (Bild: ZVG)



Die Edmond de Rothschild Gruppe gibt die Ernennung von Hervé Ordioni zum CEO von International Private Banking und Mitglied des Group Executive Committee bekannt. Darüber hinaus werden Yves Stein, CEO von Edmond de Rothschild Europe in Luxemburg und seinen Niederlassungen, und Renzo Evangelista, CEO von Edmond de Rothschild France, per 1 Juli 2022 verantwortlich sein für Private Banking France, Corporate Finance und Insurance Brokerage, wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte.

In seiner neuen Funktion wird Ordioni die Private-Banking-Aktivitäten in der Schweiz, in Monaco, in Dubai, in Israel und im Vereinigten Königreich sowie die Aktivitäten von Wealth Solutions, Wealth Planning und EAM beaufsichtigen. Seine Aufgabe werde es sein, die kommerzielle Dynamik zu beschleunigen, indem er weiterhin ein immer innovativeres Produkt- und Lösungsangebot entwickle, das näher an den Bedürfnissen der Kunden liege, heisst es in der Medienmitteilung.

Hervé Ordioni trat der Gruppe 1996 bei und ist seit 2013 CEO und Mitglied des Verwaltungsrats von Edmond de Rothschild Monaco. Seit 2015 ist er Vorsitzender des Komitees zur Förderung von Monaco als Finanzplatz innerhalb der Monegasque Association of Financial Activities (AMAF). Er ist Absolvent der Universität Paris Dauphine und hat einen Master-Abschluss in Vermögensverwaltung. Ordioni, der seinen Sitz in Genf haben wird, wird auch Präsident des Verwaltungsrats von Monaco. Angesichts dieser Entwicklungen hat sich Michel Longhini, Leiter Group Private Banking, entschieden, die Bank zu verlassen.

Yves Stein ist seit 2019 CEO von Edmond de Rothschild (Europa) und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Private Banking in Europa und der Schweiz. Er hat einen Abschluss in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften von der ICHEC. Er hat ausserdem das Modular Management Program an der Hult International Business School absolviert und ist INSEAD IDP.

Renzo Evangelista ist seit 2017 Leiter Private Banking bei Edmond de Rothschild (Frankreich), Vorsitzender der Geschäftsleitung seit 2019 und verantwortlich für das M&A-Geschäft unter der Leitung von Arnaud Petit und das Versicherungsvermittlungsgeschäft unter der Leitung von Thomas Clément. Evangelista stiess im Jahr 2000 zur Edmond de Rothschild Bank und hatte seither verschiedene verantwortliche Positionen im Private Banking, der Versicherungsvermittlung und im M&A-Bereich inne. Zuvor arbeitete er als Vermögensverwalter bei der Banque de Gestion Privée Indosuez. Er hat einen postgradualen Abschluss in Wirtschaftsrecht und Steuerwesen von der Universität Paris Panthéon-Sorbonne und ist Autor des Buches "Family Office: at the Frontier of Traditional and Specialized Wealth Management Advisory Services".