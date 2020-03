Edmond de Rothschild stärkt Real Estate Investment Management

Pierre Jacquot, CEO Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management



Edmond de Rothschild bündelt seine drei Geschäftseinheiten im Bereich Real Estate Investment Management unter der Marke Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (Edmond de Rothschild REIM), wie das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt hat. Die Edmond de Rothschild Gruppe ist schon lange in der Immobilienbranche aktiv. Der Schwerpunkt liegt auf der Flächenplanung, der Entwicklung neuer und nachhaltiger Gebäude sowie der Sanierung und Energieoptimierung veralteter Objekte. Edmond de Rothschild REIM konzentriert sich dabei auf zwei Arten von Anlagen:

Auf Fonds mit thematischen, branchenbezogenen oder regionalen Schwerpunkten, die durch soziale, demografische, ökologische und technologische Trends unterstützt werden;

Club Deals und Joint Ventures, die Marktchancen nutzen und den Anlagewert durch die Nutzung hausinterner Expertise steigern.

Gezielte Akquisitionen

Edmond de Rothschild hat in den letzten Jahren seinen europäischen Immobilien-Investment-Management-Bereich durch eine Reihe gezielter Akquisitionen sukzessive aufgebaut. Das 2005 in Frankreich gegründete Unternehmen Cleaveland, das von François Grandvoinnet geleitet wird, wurde 2016 übernommen. Die 2008 gegründete Cording Real Estate Group wurde im Jahr 2018 erworben. Sie wird von Rodney Bysh geführt und ist in Grossbritannien, Deutschland und den Benelux-Ländern tätig. Das Schweizer Unternehmen Orox wurde 2007 gegründet und wird von Pierre Jacquot und Arnaud Andrieu geleitet. Edmond de Rothschild arbeitete mit Orox bei der Auflegung mehrerer Immobilienfonds in der Schweiz zusammen und hat das Unternehmen 2012 gekauft.

Europäisches Netzwerk

Die nun unter Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) zusammengefassten Einheiten bilden ein konsistentes und umfassendes europäisches Netzwerk aus neun Niederlassungen mit zusammen 120 Mitarbeitern. Sie betreuen Assets under Management im Volumen von 11,4 Milliarden Franken, die laut eigenen Angaben deutliches Wachstumspotenzial aufweisen. Zu den Kompetenzen des Unternehmens gehören das Investment Management, die Fondsverwaltung sowie Asset Management und Property Management. Die Vehikel der Gruppe investieren in die Asset-Klassen Büro, Industrie, Logistik und Wohnen, allesamt gestützt auf ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Investitionen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Zum CEO des neuen Unternehmens wurde Pierre Jacquot berufen, Arnaud Andrieu zum stellvertretenden CEO und Rodney Bysh zum Head of Business Development. Zudem wurden weitere Führungspositionen besetzt, um die lokale Marktpräsenz und die Investitionskapazitäten sowie gleichzeitig die europäische Ebene zu stärken.