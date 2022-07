EFG ernennt Rechts- und Compliance-Chefin

Maria Leistner, Global Head of Legal & Compliance und Mitglied der Geschäftsleitung, EFG International (Bild: ZVG QPB)



EFG hat Maria Leistner zum neuen Global Head of Legal & Compliance und Mitglied der Geschäftsleitung von EFG International mit Wirkung zum 1. November 2022 ernannt, wie die Schweizer Privatbank am Donnerstag mitteilte. Von Zürich aus wird sie direkt an CEO Giorgio Pradelli berichten. In ihrer neuen Funktion folgt Leistner auf Vassiliki Dimitrakopoulou, die diese Funktion seit April 2022 interimistisch zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben als Head of Regulatory Affairs und Deputy General Counsel ausübt. Ab November wird Dimitrakopoulou zudem die Rolle des Deputy Global Head of Legal & Compliance übernehmen.

Maria Leistner ist eine erfahrene Expertin mit langjähriger Erfahrung in leitenden Positionen in Rechts- und Compliance-Funktionen in der Finanzbranche. Zuletzt war sie als Group Chief Legal Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Quintet Private Bank, Luxemburg, tätig. Zwischen 2016 und 2019 bekleidete sie leitende juristische Positionen bei UBS in Zürich – unter anderem als General Counsel Global Wealth Management. Davor war Leistner über zehn Jahre bei der Credit Suisse in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, unter anderem als General Counsel International Wealth Management in Zürich sowie als General Counsel EMEA und Co-General Counsel für die Investment Bank in London. Sie ist qualifizierte Anwältin in England und Wales und Anwältin in New York und hat in grossen englischen und amerikanischen Anwaltskanzleien praktiziert, bevor sie in die Bankenbranche eintrat.