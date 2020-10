Ehemaliger CFO der UBS Schweiz stösst zu Andrion

Roberto Zimmermann, Managing Partner und Mitglied der Geschäftsleitung bei Andrion



Roberto Zimmermann wird als Managing Partner Teil der dreiköpfigen Geschäftsleitung Andrion, wie die digitale Projekt Agentur am Mittwoch mitteilte. Mit seinem Leistungsausweis als Leiter Digitalisierungsboard der Schaffhauser Kantonalbank (SHKB) sowie der Auszeichnung als "Digital Shaper" bringe er hohe Digitalisierungskompetenz mit Schwerpunkt Finanzindustrie in die Andrion ein.

Zimmermann startete seine berufliche Karriere bei der UBS Investment Bank. Nach mehrjährigen Abstechern zu KPMG in der Schweiz und in den USA sowie zu Accenture kehrte er zur UBS zurück, wo er in verschiedenen Funktionen im Wealth Management Lateinamerika tätig war, bis er zuletzt die Position des CFO der UBS Schweiz innehatte. Bei der SHKB leitete er als Head Retail Banking das Privatkundengeschäft und trug gleichzeitig die Verantwortung für die strategischen Digitalisierungsinitiativen der Bank. Sein Engagement als Leiter Digitalisierungsboard der SHKB wurde mit der Auszeichnung als "Top 100 Digital Shaper" der Managementberatungsplattform C-Level gewürdigt.

Zimmermann absolvierte einen Bachelor in Business Administration mit Schwerpunkt Banking & Finance an der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule Chur (HWV) und hält einen Executive Master Corporate Finance des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ). Er nahm am Advanced Management Programm des Swiss Finance Institute (SFI) teil und erwarb ein CAS in Leadership Excellence am Institut für Angewandte Psychologie (IAP) der ZHAW.

Andrion ist als digitale Projekt Agentur spezialisiert auf Beratung und Umsetzung strategischer Digitalisierungs-, Automatisierungs-, Modernisierungs- und Industrialisierungsvorhaben. Eine der Schwerpunktbranchen ist die Finanzindustrie.