Eine robuste Anlageklasse im Bereich Infrastruktur

Grosse Infrastrukturvorhaben sind wegen der angespannten Situation der öffentlichen Hand auch auf alternative Finanzierungsquellen angewiesen. Vielfach sind Infrastrukturanlagen aber stark reguliert, bedürfen einer staatlichen Gegenpartei oder unterliegen gänzlich der öffentlichen Kontrolle. Vor einigen Jahren wurde der regulatorische Rahmen für Investitionen in Infrastruktur durch die europäischen Finanzminister und Aufsichtsbehörden gelockert. Durch eine günstigere Eigenkapitalbehandlung für Versicherer wurde diesen der Zugang zur Anlageklasse Infrastruktur erleichtert und ihre Beteiligung an der Finanzierung der Realwirtschaft gefördert. So sind die Kosten der Solvenzkapitalanforderung von qualifizierten Infrastrukturanleihen deutlich tiefer als die Kosten herkömmlicher Anleihen mit vergleichbarem Rating und vergleichbarer Laufzeit. Aus diesen Gründen eignet sich die Anlageklasse besonders für Anleger mit langen Verbindlichkeiten wie zum Beispiel Versicherer oder Pensionskassen.

Schuldpapiere mit langfristiger attraktiver Rendite

Infrastructure Debt gilt als robuste Anlageklasse, die sich aufgrund der inhärenten Eigenschaften der Basiswerte durch eine hohe Vorhersehbarkeit der Erträge auszeichnet. Da Infrastrukturprojekte einen stark wachsenden Ausrüstungs- und damit Finanzierungsbedarf haben, sind sie auf lange Sicht angelegt: Die Betreiber profitieren in der Regel von Garantien und Konzessionen, die über mehrere Jahrzehnte vertraglich festgelegt sind. Gemäss Studien von Moody's und S&P zu den historischen Ausfallquoten bei der Fremdfinanzierung von Infrastrukturprojekten erwirtschaften die Schuldpapiere zudem eine attraktive langfristige Rendite im Vergleich zu einem relativ tiefen Risiko.

Dank ihres Profils konnte Infrastructure Debt die Corona-Pandemie bisher mit einer widerstandsfähigen Performance überstehen. Auch in einem Umfeld, in dem geldpolitische Straffungen in Europa auf der Tagesordnung stehen und potenzielle wirtschaftliche Unsicherheiten dominieren, zeigt sich die Attraktivität dieser Anlageklasse. Bei den zugrunde liegenden Vermögenswerten handelt es sich grösstenteils um Kernanlagen für die tägliche Nutzung, die im Fall einer Wirtschaftskrise am ehesten verschont bleiben.

Kompetentes Managementteam mit langjährigen Beziehungen

Da Infrastructure Debt langfristige Investitionen erfordert, verfolgt Swiss Life Asset Managers einen buy-and-hold-to-maturity-Ansatz, bei dem die Vermögenswerte bis zur vollständigen Rückzahlung gehalten werden. Die Selektivität der Vermögenswerte und ihre sektorale und geografische Diversifizierung sind dabei wichtige Voraussetzungen. Die effektive Erschliessung dieser Anlageklasse setzt zudem gute Kenntnisse des gesamten Infrastruktur-Ökosystems voraus. Das Managementteam von Swiss Life Asset Managers nutzt seine langjährigen Beziehungen zu verschiedenen Interessengruppen wie Aktionären, Banken, Berater, öffentliche Institutionen oder Betreiber, um einen direkten Zugang zu Anlagemöglichkeiten zu erhalten.

Der ursprünglich exklusiv für die Versicherungsgesellschaften der Swiss Life-Gruppe verwaltete "Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt" steht nun auch professionellen institutionellen Anlegern offen. Damit macht Swiss Life Asset Managers ihr fundiertes Know-how im Bereich Infrastructure Debt den Anlegern zugänglich. Die Interessen unserer Kunden, insbesondere Versicherer und Pensionskassen, und jene der Swiss-Life-Gruppe, die selber langfristig in diese Anlageklasse investiert ist, decken sich auf natürliche Weise. Der Fonds hat bereits 22 Investitionen in elf Subsektoren in zehn Ländern getätigt. Nachhaltigkeit ist bei Infrastrukturprojekten von entscheidender Bedeutung. Oftmals geht es darum, Lösungen zur Reduktion des CO2-Fussabdrucks zu suchen, um damit die globale Erwärmung zu limitieren.

