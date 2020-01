Einheitliches Kundenerlebnis an Geldautomaten

SIX lanciert das «National Cash Scheme» (NCS) zur Schaffung eines allgemeinen Standards für Bargeldtransaktionen in der Schweiz. In Zukunft soll Nutzern von Bancomaten nicht nur an den bankeigenen Geräten, sondern an allen Geldautomaten die ganze Bandbreite an Funktionalitäten zur Verfügung stehen.