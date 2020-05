Ex-CEO der Bank am Bellevue neu bei Vontobel

Thomas Pixner, Senior Relationship Manager bei Vontobel Wealth Management



Thomas Pixner, bislang CEO und Member of the Executive Board der Bank am Bellevue sowie Thomas Blum, bislang Senior Relationship Manager bei der Bank am Bellevue, verstärken die Deutschschweizer Beraterteams von Vontobel Wealth Management in Zürich als Senior Relationship Manager.

Der Betriebsökonom Thomas Pixner, der bereits zum 1. Mai 2020 zu Vontobel stiess, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von vermögenden Privatkunden in der Schweiz. Bevor er 2018 als CEO zur Bank am Bellevue kam, war er Head Investments Schweiz der Rothschild Bank und für das Private Banking der VP Bank verantwortlich. Thomas Blum, der zum 1. August 2020 zu Vontobel wechselt, blickt auf über 20 Jahre Erfahrung im Wealth Management zurück. Er ist ein Weggefährte von Pixner.

Erst vor wenigen Tagen hat investrends berichtet, dass André Bantli am 1. Juni 2020 von Blackrock zu Vontobel Wealth Management stossen wird.