Ex-UBS-Deutschland-Chef wird CEO von Petiole

Axel Hörger, CEO, Petiole Asset Management (Bild: ZVG)



Petiole Asset Management hat Axel Hörger zum CEO ernannt,wie der Vermögensverwalter am Mittwoch mitteilte. Er folgt auf Hani Abuali, der den Asset Manager bereits im vergangenen März verliess. Petiole Asset Management ist seit vier Jahren in der Schweiz präsent und will das Geschäft in der Region weiter ausbauen.

Hörger verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzbranche, darunter frühere Funktionen als Vorsitzender und Mitbegründer der American International Bank Acquisition Corp. Von 2016 bis 2020 leitete er den Assekuranz-Konzern Lombard International Assurance (Europe) und von 2010 bis 2015 war er CEO der UBS Deutschland. Zuvor war er 16 Jahre bei Goldman Sachs tätig, zuletzt als Managing Director für Asset Management (EMEA). Hörger hat einen Master-Abschluss in Business Administration – International Economics and Finance – der Goethe-Universität.