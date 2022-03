Federated Hermes erweitert den Bereich Global Fixed Income

Christoph Lausecker, Director Private Debt, Federated Hermes (Bild: ZVG)



Christoph Lausecker berichtet an die Leiterin des Bereichs Direct Lending, Laura Vaughan. Er wird in London tätig sein und die gesamte Private-Debt-Plattform betreuen, mit Schwerpunkt auf dem deutschsprachigen Markt, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Das Private-Debt-Team verwaltet europäische und britische Direct Lending-Strategien, die sich auf vorrangig besicherte Darlehen im mittleren Marktsegment konzentrieren.

Lausecker ist für die Geschäftsentwicklung der Private-Debt-Plattform in der DACH-Region verantwortlich, einschliesslich der Anbahnung und Durchführung von Transaktionen. Bevor er zu Federated Hermes kam, war er über vier Jahre bei RiverRock European Capital Partners tätig, wo er die RiverRock European Opportunities Fonds betreute. Davor war er Teil der Restructuring and Special Situations Group bei PJT Partners (ehemals Blackstone Advisory Partners), wo er an gläubiger- und schuldnerseitigen Restrukturierungs- und Haftungsmanagementmandaten arbeitete.