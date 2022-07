Fidelity mit neuem Leiter des institutionellen Geschäfts in der Schweiz

Silvio Sulser, Head of Institutional Clients, Schweiz, Fidelity (Bild: ZVG)



Silvio Sulser ist neuer Head of Institutional Clients in der Schweiz bei Fidelity International, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Er ist für den Ausbau des Neugeschäftes mit Pensionskassen, Versicherungen und anderen institutionellen Kunden sowie die Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden in der Schweiz verantwortlich. Er berichtet an Annika Milz, Co-Head of Institutional Sales, Europe.

Sulser ist für die Entwicklung und Umsetzung der institutionellen Vertriebsstrategie in der Schweiz zuständig. In seiner Rolle stimme er sich eng mit dem europäischen Team ab. Mit der Neubesetzung unterstreiche Fidelity den hohen Stellenwert dieses Geschäftsbereichs für die künftige Entwicklung des Unternehmens, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Silvio Sulser blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche zurück und war zuletzt als Senior Marketer und Relationship Manager für institutionelle Kunden der UBS Investment Bank in der Schweiz verantwortlich. Zudem bekleidete er diverse Positionen bei Barclays und blickt auf berufliche Stationen bei Lehman Brothers sowie der State Street Bank zurück.