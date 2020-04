Fidelity mit neuem Leiter Wholesale Schweiz

Fidelity International verstärkt das Wholesale Team in der Schweiz mit Jürg Furrer. (Bild: Shutterstock.com/Igor Golovniov)



Am 1. April 2020 startete Jürg Furrer als Head of Wholesale Switzerland bei Fidelity International, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zuletzt war er bei Pimco Schweiz als Senior Vice President für das Business Development und Account Management auf der Bankenseite verantwortlich. Davor arbeitete er neun Jahre bei der Vermögensverwaltungsgruppe Aquila, unter anderem als Leiter Investment Office und zuletzt als Chief Investment Officer und Mitglied der Geschäftsleitung. In seiner neuen Funktion wird Furrer vor allem für die Neugeschäftsentwicklung und den Ausbau bestehender Beziehungen zu Kunden in der Schweiz verantwortlich sein. Er berichtet an Jürg Rimle, Leiter des Schweizgeschäfts von Fidelity International.