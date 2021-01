Fidelity steigt mit neuem Team in Markt für Private Credits ein

Andrew McCaffery, Global Chief Investment Officer, Fidelity International



Fidelity International hat am Dienstag die Gründung des neuen Geschäftsbereichs "Private Credit“ bekanntgegeben. Dazu holt Fidelity Spezialisten von MeDirect, einer digitalen paneuropäischen Bank im Besitz von AnaCap, an Bord. An Fidelity wurde zugleich die Verwaltung des "Grand Harbour CLO 2019-1"-Fonds delegiert, der in europäische besicherte Schuldverschreibungen (CLOs) investiert. Fidelity werde weiterhin mit MeDirect zusammenarbeiten, um weitere strategische Möglichkeiten auszuloten, heisst es in einer Medienmitteilung.

Micheal Curtis wird die Leitung des Bereichs "Private Credit Strategies" übernehmen. Sein Team wird direkt an den globalen Chefanleger (Global Chief Investment Officer) von Fidelity, Andrew McCaffery, berichten. Curtis verfügt nach Stationen bei ICG, 3i und Alpstar Capital über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf den europäischen Private-Credit-Märkten. Unterstützt wird er durch die Kredit-Portfoliomanagerin Camille McLeod-Salmon und den CLO-Strukturierer Cyrille Javaux. McLeod-Salmen hat über 14 Jahre Erfahrung in der Kreditanlage aus ihrer Tätigkeit für BNP IM und Fortis, für die sie vor ihrem Wechsel zu MeDirect tätig war. Javaux bringt 17 Jahre Erfahrung in Strukturierung, Anlage und Handel mit besicherten Darlehen mit, die er nach verschiedenen Stationen bei Grossbanken durch seine Tätigkeit für Stormharbour, Hayfin & Cairn Capital gesammelt hat.

Curtis, McLeod-Salmen und Javaux stehen ein Abteilungsleiter sowie ein Team aus sechs Kreditanalysten mit zusammen über 70 Jahren Erfahrung zur Seite. Der Wechsel des Teams zu Fidelity erfolgt im März 2021.