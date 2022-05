First Private verstärkt Portfolio-Management-Team

Tim Wooge, Senior Portfolio Manager, First Private Investment Management



First Private Investment Management verstärkt ihr Team für Merger-Arbitrage-Strategien um Tim Wooge als Senior Portfolio Manager, wie die Frankfurter Fondsboutique am Donnerstag mitteilte. Gemeinsam mit Sebastian Wenz verantwortet er die Umsetzung und den Ausbau der Merger-Arbitrage-Strategien von First Private.

Wooge kommt von Allianz Global Investors, wo er als leitender Portfolio Manager für einen der grössten deutschen Merger-Arbitrage-Fonds zuständig war. Zuvor war er als Senior Analyst für eine unabhängige Research Boutique und im Investment Banking für Barclays Capital in London tätig. Seine Promotion legte Wooge an der Judge Business School der University of Cambridge (England) mit Fokus auf Empirical Corporate Finance (M&A) ab.