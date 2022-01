Fisch Asset Management erweitert Geschäftsleitung

Pius Fisch, Verwaltungsratspräsident, Fisch Asset Management (Bild: ZVG)



Im Sinne der konsequenten Ausrichtung auf die strategischen Wachstumsbereiche werden die Leiter der vier Investmentsegmente Wandelanleihen, Emerging Markets Anleihen, Developed Markets Anleihen und Multi Asset/Absolute Return per 1. März 2022 in die Geschäftsleitung berufen, wie Fisch Asset Management am Dienstag mitteilte. Dies sind Kyle Kloc (Head Corporate Bonds Developed Markets), Thomas Rutz (Head Corporate Bonds Emerging Markets), Torsten von Bartenwerffer (Co-Head Multi Asset/Absolute Return) und Stephanie Zwick (Head Convertible Bonds). Meno Stroemer, der das Portfolio Management in den letzten zwei Jahren erfolgreich geleitet hat, entschied sich aus persönlichen Gründen, im Laufe der zweiten Jahreshälfte in die USA zurückzukehren, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Er werde Fisch im Bereich Emerging Markets Anleihen weiterhin unterstützen.

In der Geschäftsleitung sind weiterhin auch die vier Geschäftsbereiche Sales & Relationship Management (Hanspeter Diem), Technology (Vladimir Khmyrov), Corporate Center (Juerg Sturzenegger) sowie Products vertreten. Angela Eder, Head Products, hat sich nach 16 Jahren bei Fisch entschieden, das Unternehmen im zweiten Quartal zu verlassen. Der Geschäftsbereich Products wird von Christoph Feusi übernommen, der von Vontobel Asset Management zu Fisch stösst, wo er als Head Global Client Excellence tätig und Mitglied der Geschäftsleitung war.

Mit einem neuen Partnermodell habe Fisch Asset Management eine nachhaltige und weitsichtige Struktur für den Generationenwechsel eingeführt, heisst es weiter. Damit stellten Kurt und Pius Fisch als Gründer und derzeitige Mehrheitsaktionäre sicher, dass ihr Lebenswerk in ihrem Sinne und auch über ihre aktive Mitarbeit hinaus fortgeführt werde. Die operativen Partner und Mitarbeiter können über Aktien und Erfolgsbeteiligung langfristig am Erfolg der Firma partizipieren. Kurt und Pius Fisch bleiben der Firma als Ankeraktionäre und Verwaltungsräte erhalten.