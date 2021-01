Flexstone Partners mit neuer ESG-Chefin

Caroline Gibert, Head of ESG Flexstone Partners



Flexstone Partners, ein auf globale Small- und Mid-Cap-Private-Equity-Märkte spezialisierter Vermögensverwalter, baut seinen ESG-Ansatz mit der Ernennung von Caroline Gibert als Head of ESG weiter aus. In dieser neu geschaffenen Position wird sie die ESG-Strategie von Flexstone Partners sowohl auf Unternehmens- als auch auf Portfolioebene leiten und für Strategie, Richtlinien, Datenerhebung, Reporting und Prozesse verantwortlich sein.

Die Ernennung Giberts sei ein neuer Schritt auf der ESG-Reise von Flexstone, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Ihre neue Funktion werde sie zusätzlich zu ihrer derzeitigen Rolle als Leiterin für Investor Relations und Geschäftsentwicklung ausüben. Sie werde Hand in Hand mit Flexstones Kunden arbeiten, um dedizierte ESG-Berichte an deren eigene Werte und Richtlinien anzupassen.