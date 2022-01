Führungswechsel bei Entris Banking

Pascal Baumgartner, CEO Entris Banking (Bild: ZVG)



Der Verwaltungsrat der Entris Banking hat Pascal Baumgartner per 1. Oktober 2022 zum neuen CEO der Entris Banking gewählt. Er wird ebenfalls die Funktion des CEO der Entris Holding übernehmen, wie die Dienstleisterin für kleinere und mittlere Banken in der Schweiz am Freitag mitteilte. Er löst damit in diesen Funktionen Jürg Gutzwiller ab, der nach 30 Jahren im Dienste der Entris-Gesellschaften per Ende September ordentlich in Pension gehen wird.

Jürg Gutzwiller



Nach einem sehr umfassenden und offenen Evaluationsprozess habe der Verwaltungsrat mit Pascal Baumgartner einen ausgewiesenen Fachmann für die Funktion als CEO der Entris-Gesellschaften gewinnen können. Er verfüge nicht nur über ein sehr breites und fundiertes Bankfachwissen, sondern habe auch Erfahrung darin, unterschiedliche Anforderungen und Interessen zu bündeln. Zudem kenne er die Gruppe der Regionalbanken bereits bestens und habe in verschiedenen Grossprojekten mitgearbeitet.

Baumgartner (44) hat an der Universität Bern Rechtswissenschaften studiert und nach erfolgreichem Abschluss zusätzlich auch das bernische Fürsprecherpatent erworben. Später hat er ein EMBA General Management an der Universität St. Gallen absolviert. Beruflich hat er sich, nach einem Einsatz bei einer Grossbank, auf Legal- und Compliance-Themen fokussiert. Zuerst zwei Jahre bei der Schweizerischen Post und dann sechs Jahre bei der Schweizerischen Bankiervereinigung als Leiter Compliance und Sicherheit. Seit 2014 ist er als Leiter Legal und Compliance bei der Valiant Bank tätig und verantwortet dort ein sehr breit angelegtes Aufgabenportefeuille.