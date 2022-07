Führungswechsel bei Immobilien Schweiz von Swiss Life Asset Managers

Paolo Di Stefano ist neuer Chef Real Estate Schweiz des Vermögensverwalters von Swiss Life. (Bild: pd)



Renato Piffaretti, seit 2017 Head Real Estate Schweiz, hat nach fünf Jahren erfolgreichem Ausbau des Immobiliengeschäfts von Swiss Life Asset Managers in der Schweiz entschieden, ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen.

Seine Nachfolge übernimmt per 4. Juli Paolo Di Stefano (vorbehältlich der Bewilligung der Finma). Er stiess 2011 zu Swiss Life Asset Managers als Head Real Estate Portfolio Management der Anlagestiftung Swiss Life. 2016 übernahm er den Bereich Real Estate Product Management, Acquisition & Club Deals und seit 2019 verantwortet er länderübergreifend den Bereich Real Estate Transactions. Di Stefano hat Architektur an der ETH in Zürich studiert und hält einen MBA in Management, Technologie und Ökonomie der ETH in Zürich

Die Leitung des Bereiches Real Estate Transactions wird neu gemeinsam als Co-Chair von Jan Plückhahn, Vorstandsmitglied von BEOS AG in Berlin und Paolo Di Stefano geführt.

Als langfristige Anlagen mit nachhaltiger Nutzung passen Immobilien ideal zu den langfristigen Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft und bieten stabile Erträge, erklärt Swiss Life Asset Management. Mit einem verwalteten und bewirtschafteten Immobilienvermögen von CHF 116 Mrd. (Ende 2021) gehört der Vermögensverwaltungsarm des Schweizer Versicherers zu den führenden institutionellen Immobilieninvestoren in Europa mit Standorten in der Schweiz, Frankreich, Deutschland und Luxemburg.