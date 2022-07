GAM engagiert Vertriebsleiter für nordische Länder

Magnus Jahnke zum Head of Nordics, Distribution, GAM Investments (Bild: ZVG)



Magnus Jahnke heisst der neue Head of Nordics, Distribution bei GAM Investments. Er wird an Jill Barber, Global Head of Institutional Solutions, berichten und am 1. September in das Unternehmen eintreten, wie einer Medienmitteilung vom Montag zu entnehmen ist. Er wird in Stockholm tätig sein.

In dieser Funktion wird Jahnke für die Vertriebsstrategie von GAM in den nordischen Ländern verantwortlich sein und die Geschäftsentwicklung, die Kundenbetreuung und die Zusammenarbeit mit Consultants in der Region leiten. Durch seine langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung und seinem etablierten Netzwerk in der Region werde Jahnkes Ernennung das lokale Vertriebs-Know-how erheblich stärken und die Kundenbeziehungen von GAM vertiefen.

Jahnke kommt von Jupiter Asset Management, wo er in den letzten sechs Jahren als Managing Director, Head of Nordics, tätig war. Davor war er fünf Jahre bei Lancelot Asset Management AB, zuletzt als Portfoliomanager und Leiter der Fondsauswahl. Und zuvor war er bei Nordea Investment Management tätig. Jahnke verfügt über einen Master-Abschluss in Betriebs- und Volkswirtschaft der Universität Stockholm.