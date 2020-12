GAM ernennt globale Leiterin für ESG Investments

Stephanie Maier, globale Leiterin Sustainable and Impact Investment bei GAM Investments



In der neu geschaffenen globalen Funktion wird Stephanie Maier für die Leitung der nachhaltigen Anlage- und ESG-Strategie (Environmental/Umwelt, Social and Governance) von GAM verantwortlich sein und das ESG-Angebot für Kunden stärken. Stephanie Maier wird direkt an Group Chief Executive Officer Peter Sanderson berichten und Mitglied des Senior Leadership Teams sein.

Stephanie Maier bringt 18 Jahre Erfahrung in nachhaltigen Investitionen und ESG-Strategien mit. Sie kommt zu GAM von HSBC Global Asset Management, wo sie als Direktorin für Responsible Investment tätig war. Davor war sie sieben Jahre lang bei Aviva Investors tätig, zuletzt als Leiterin der Abteilung für nachhaltige Anlagestrategien und Research. Davor war sie Forschungsleiterin bei EIRIS, einem ESG-Forschungs- und Beratungsunternehmen. Sie hat einen BA in Biowissenschaften von der Universität Oxford und einen MSc in Umwelttechnologie vom Imperial College London.