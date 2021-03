GAM ernennt Head of Marketing and Client Experience

Rob Page, Head of Marketing and Client Experience, GAM



GAM Investments hat Rob Page zum Head of Marketing and Client Experience ernannt. Laut Medienmitteilung vom Donnerstag wird Page an den Global Head of Distribution, Jeremy Roberts, berichten und mit dem Global Head of Institutional Solutions, Jill Barber, zusammenarbeiten. Ausserdem wird er Mitglied des Senior Leadership Teams. Page hat seinen Sitz in London und wird am 22. März in die Firma eintreten.

In dieser Funktion wird er bei GAM für die Leitung des Marketingteams und die Strategie der Kundenbetreuung verantwortlich sein. Er wird eng mit den Verkaufs-, Produkt- und Vertriebsteams zusammenarbeiten, um Marketing-Initiativen voranzutreiben, und den Verkauf und die Kundenbetreuung von GAM weltweit fördern und weiter verbessern.

Page hat seit mehr als 25 Jahren Führungspositionen im Marketing inne. Zuletzt war er Chief Marketing Officer bei Janus Henderson. Davor hatte er leitende Marketingfunktionen unter anderem bei Hermes Fund Managers, Ardevora Asset Management und Liontrust Asset Management inne.