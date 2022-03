GAM ernennt Investment Specialist für Systematic-Strategien

Guglielmo Mazzola, Senior Investment Specialist, GAM



Als Senior Investment Specialist für Anlagestrategien von GAM Systematic wird Guglielmo Mazzola die Schnittstelle zu den Kunden und dem Vertriebsteam von GAM sicherstellen, ist einer Medienmitteilung vom Dienstag zu entnehmen. Er werde eng mit dem GAM Systematic Team zusammenarbeiten, um die Anlagestrategien für Kunden zu formulieren und Informationen über die systematischen und alternativen Anlagelösungen von GAM zur Verfügung zu stellen.

Bevor Mazzola zu GAM kam, arbeitete Mazzola als Senior Portfolio Manager bei Tiber Capital LPP, einem in London ansässigen Vermögensverwalter, der sich auf alternative Anlagen und systematische Managed Futures/ Commodity Trading Advisor (CTA) spezialisiert hat. Zu Mazzolas Aufgaben gehörten Research, Portfoliokonstruktion und die Verwaltung von Kundenbeziehungen. Von 2008 bis 2010 arbeitete er für die HSBC Bank in Italien (Mailand) als M&A-Analyst. Mazzola hat einen BA in Institutions and Financial Markets Management und einen MSc in Finance von der Bocconi Universität in Mailand.