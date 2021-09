GAM ernennt Leiterin Global Consultant Relations

Mary Murphy, Leiterin Global Consultant Relations, GAM



GAM Investments ernennt Mary Murphy als Leiterin Global Consultant Relations, wie der Investmentmanager am Mittwoch mitteilte. Murphy wird an Jill Barber, Global Head of Institutional Solutions, berichten und für den Aufbau strategischer Beziehungen zu globalen und lokalen britischen Consultants verantwortlich sein.

Murphy kommt von BlackRock, wo sie für die Leitung einiger der grössten strategischen Beziehungen zu Investment Consultants von BlackRock verantwortlich war. Zuvor war sie bei GAM bis 2016 Client Director für das institutionelle Geschäft in Grossbritannien und hatte davor eine Reihe von anderen Positionen bei Asset-Management-Firmen in ihrer 15-jährigen Berufslaufbahn inne.