GAM ernennt Senior Investment Analyst

Vladimir Kobelev, Senior Investment Analyst, GAM (Bild: ZVG)



GAM Investments hat am Dienstag die Ernennung von Vladimir Kobelev zum Senior Investment Analyst im GAM Systematic Alternative Risk Premia Team bekannt gegeben. Er arbeitet in London und wird an Paolo Scripelliti, Co-Head of Alternative Risk Premia, berichten. In dieser Funktion wird Kobelev dem Team angehören, das für die Anwendung eines disziplinierten Researchprozesses verantwortlich ist, um Risikoprämien zu entwickeln, systematisch umzusetzen und kosteneffizient zu handeln.

Das Alternative Risk Premia-Team von GAM Systematic konzentriert sich in der Regel auf etwa 15 Risikoprämienstrategien in den Kategorien Value, Momentum und Carry. Dabei ist das Team bestrebt eine konsistente Performance bei geringer Korrelation zu Aktien und Anleihen zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt liegt.

Vladimir Kobelev kommt von Pacific Asset Management zu GAM, wo er vier Jahre lang Co-Manager für alternative Risikoprämien war. Davor war er neun Jahre bei der Deutschen Bank tätig, zuletzt als Direktor für den Handel mit Zins- und Devisenderivaten. Kobelev hat einen Doktortitel in Physik von der Russischen Akademie der Wissenschaften und einen MSc in Computational Finance von der Carnegie Mellon University. Ausserdem besitzt er ein Zertifikat in maschinellem Lernen von der Stanford University.