GAM erweitert das Disruptive Growth Team

GAM Investments ernennt Wendy Chen zum Senior Investment Analyst und Pieran Maru zum Investment Analyst im Disruptive Growth Team unter der Leitung von Mark Hawtin, wie der Investmentmanager am Donnerstag mitteilte.

Chen startet im August bei GAM in Hongkong. Sie kommt von Welight Capital, dem Family Office eines der Gründungspartner von Tencent, wo sie als Investment Analystin den globalen Internetsektor abgedeckt hat, den sie auch bei GAM analysieren wird. Sie bringt ausserdem viel Erfahrung aus ihrer fünfjährigen Tätigkeit als Associate bei Goldman Sachs mit, wo sie sich auf das Aktienresearch im chinesischen Online-Unterhaltungssektor konzentrierte. Chen hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft und Recht von der Universität Peking und einen Master-Abschluss in International Finance und International Relations von der John Hopkins University, Baltimore (US).

Pieran Maru wechselt aus GAMs Compliance-Bereich zum Team, wo er die letzten fünf Jahre arbeitete. Er bringt umfangreiches Wissen über Programmierung mit, das dem Team bei der weiteren Automatisierung des Research- und Portfoliokonstruktionsprozesses hilfreich sein soll. Er wird zudem das Research zu Software- und Hardware-Titeln für die Anlagestrategien abdecken. Maru hat einen Bachelor-Abschluss in Materialwissenschaften von der University of Oxford und lebt in London.