GAM mit neuem Leiter Wholesale Distribution Schweiz

Christian Zeitler, Leiter Wholesale Distribution Schweiz, GAM (Bild: ZVG)



GAM Investments hat am Mittwoch die Ernennung von Christian Zeitler zum Leiter Wholesale Distribution Schweiz bekannt gegeben. Er wird an den Global Head of Distribution, Jeremy Roberts, berichten und am 1. September 2022 zum Unternehmen stossen. Zeitler soll in dieser Funktion die Wholesale-Strategie für die Schweiz vorantreiben und das Vertriebsangebot des Unternehmens für Vermögensverwalter, Fondsmanager, Multi-Asset Manager, Wealth-Management-Plattformen sowie Privatbanken stärken.

Christian Zeitler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Investment-Management-Branche. Zuletzt war er Head of Sales bei responsAbility Investments in Zürich und davor neun Jahre lang Managing Director und Country Head Switzerland bei Legg Mason Global Asset Management, wo er für den Aufbau des Schweizer Geschäfts und die Leitung der Vertriebsteams in den Regionen Nordics, DACH und Benelux verantwortlich war. Davor war er Director und Country Head Switzerland bei F&C Investments und hatte ausserdem leitende Vertriebsfunktionen bei Morgan Stanley Investment Management und Insight Investment, ehemals Rothschild Asset Management, inne. Er hat einen Master-Abschluss als Dipl. Betriebswirt FH von der Fachhochschule Worms, Deutschland.