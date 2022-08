GAM mit neuer Finanzchefin

Sally Orton, Chief Financial Officer und Mitglied des Group Management Board, GAM Holding (Bild: GAM)



Sally Orton übernimmt die Funktion als Chief Financial Officer (CFO) bei GAM und wird Mitglied des Group Management Board, wie der Investmentmanager am Mittwoch mitteilte. Sie folgt auf Richard McNamara,derseit 2015 Group CFO war und das Unternehmen gegen Ende des Jahres verlassen wird.

Sally Orton kam im Mai 2022 als stellvertretende Finanzchefin zu GAM. Sie ist Chartered Accountant mit mehr als 25 Jahren Erfahrung. Sie hatte Führungs- und Managementfunktionen in börsenkotierten Assetmnagement-Firmen, Versicherungen, Banken und Infrastrukturunternehmen inne. Orton verfügt zudem über 15 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftsprüfungspraxis. Sie arbeitete bei KPMG in Australien, bevor sie nach Grossbritannien ging, wo sie insgesamt 10 Jahre bei PwC und EY tätig war und sich auf Prüfungs- und Beratungsaufgaben für Banken und Kapitalmarktunternehmen spezialisierte.