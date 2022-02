GAM muss weiter Federn lassen

GAM hat seine Finanzziele für 2024 revidiert.



Der Konzernverlust von GAM im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf CHF 23.3 Mio., was hauptsächlich auf den operativen Nettoverlust nach Steuern von CHF 7.5 Mio. und kernergebnisunabhängige Posten von CHF 24.0 Mio. zurückzuführen ist, wie der Investment Manager am Donnerstag mitteilte. Dem steht ein Nettoverlust nach Steuern von CHF 388.4 Mio. im Vorjahr gegenüber, der vor allem durch die Wertminderung von einem lang bestehenden Goodwill in Höhe von CHF 373.7 Mio. beeinflusst wurde.

Die verwalteten Vermögen der Gruppe (AuM) sind auf CHF 100 Mrd. per 31. Dezember 2021 zurückgegangen. (gegenüber CHF 122 im Vorjahr). Die AuM im Investment Management beliefen sich per Ende 2021 auf CHF 31.9 Mrd. gegenüber CHF 35.9 Mrd. Ende 2020. Das Investment Management verzeichnete Netto-Kundenabflüsse in Höhe von CHF 4.4 Mrd., während Fund Management Services (ehemals Private Labelling) Netto-Kundenabflüsse in Höhe von CHF 20.5 Mrd. verbuchte, die vor allem auf den bereits angekündigten Ausstieg eines Grosskunden zurückzuführen sind.

Im Jahr 2021 kündigte GAM eine stärkere Fokussierung auf das Wealth Management unter neuer Leitung an. Derzeit weist GAM die verwalteten Vermögen innerhalb seines Investment-Management-Geschäfts aus. Per 31. Dezember 2021 verzeichnete GAM Wealth Management darin ein verwaltetes Vermögen von CHF 2.9 Mrd. Die Kunden sind laut eigenen Angaben in erster Linie im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Asien ansässig.

Wie GAM weiter mitteilt, konnte das Kostensenkungsziel 2021 erreicht werden. Bei den fixen Personal- und Sachkosten konnten CHF 15.5 Mio. eingespart werden. Seit 2018 wurde der Gesamtaufwand von CHF 373.5 Mio. auf CHF 234.5 Mio. gesenkt – dies entspricht einer Verringerung um 37%. GAM will die Effizienzsteigerung weiterführen, um die revidierten Finanzziele zu erreichen.

GAM geht davon aus, dass das Marktumfeld 2022 volatil bleiben wird und die Kundennachfrage nach aktiv verwalteten, alternativen und nachhaltigen Investmentstrategien und -lösungen stark sein wird.

Bei den revidierten Finanzzielen strebt GAM neu einen bereinigten Vorsteuergewinn von mindestens CHF 50 Mio. an, eine bereinigte operative Marge zwischen 20% und 30% und eine Vergütungsquote von 45% bis 50% bis zum Geschäftsjahr 2024 an. Der Schweizer Investment Manager geht davon aus, dass das Marktumfeld volatil bleiben wird und die Kundennachfrage nach aktiv verwalteten, alternativen und nachhaltigen Investmentstrategien und -lösungen stark sein wird.