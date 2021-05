GAM stärkt Präsenz in Asien

Terence Bong, Leiter für die Kundenbetreuung in Singapur und der Region Südostasien, GAM Investments



GAM Investments engagiert Terence Bong als neuen Leiter für die Kundenbetreuung in Singapur und der Region Südostasien, wie der Investmentmanager am Mittwoch mitteilte. Bong wird das neu eröffnete Büro von GAM in Singapur leiten und für die Geschäftsentwicklung und die Pflege der Kundenbeziehungen in Singapur und der Region Südostasien verantwortlich sein. Er wird an Rossen Djounov, Head of APAC, berichten. GAM unterhält in der RegionAsien-Pazifik bereits Büros in Hongkong, Tokio und Sydney.

Bong kommt von Templeton Asset Management, wo er den Wholesale-Bereich für Südostasien leitete und für den Vertrieb an Privatbanken, unabhängige Finanzberater, Versicherungsgesellschaften und Retailbanken in Singapur, Thailand und auf den Philippinen verantwortlich war. Zuvor war er drei Jahre lang Leiter des Intermediary Business Development bei Nikko Asset Management Asia. Bong war ausserdem bei Schroder Investment Management, Aviva und der Citibank Singapur tätig. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Business Administration (Finance) von der National University of Singapore und den CFA-Titel.