GAM verstärkt das Global Credit Team

Walid Bellaha, GAM



GAM Investments hat am Freitag bekannt geben, dass Walid Bellaha das Global Credit Team des Unternehmens verstärken wird. Sein Schwerpunkt wird auf den Asian Income und Diversified Income Bond Funds liegen. Bellaha bringt laut Medienmitteilung umfassende Erfahrung in der Analyse und Auswahl von Schwellenländerkrediten mit. Diese Ernennung erfolge im Zuge einiger Veränderungen im Management des Asian Income Bond Fund, der nach dem Weggang von Amy Kam, die sich einer anderen Aufgabe zuwende, nun vom GAM Credit Team betreut werde.

Bellaha wird am 1. Juli 2021 zu GAM kommen und in Zürich tätig sein. Er war zuvor bei Moody's, Barclays und zuletzt bei der Bank Safra Sarasin tätig, wo er Director of Emerging Markets Credit war.