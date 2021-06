GAM verstärkt Team in Singapur

Nicholas Tan, Associate Director im GAM-Büro in Singapur. (Bild: ZVG)



GAM hat Nicholas Tan zum Associate Director in der Singapurer Niederlassung ernannt, wie der Investmentmanager am Dienstag mitteilte. Tan wird an Terence Bong, Head of Singapore, berichten. In dieser neu geschaffenen Funktion wird Tan für das Business Development und die Pflege der Kundenbeziehungen in Singapur und der gesamten Region Südostasien verantwortlich sein. Mit seiner Ernennung will GAM die lokale Präsenz weiter stärken.

Tan kommt von Capital International zu GAM, wo er drei Jahre lang als Teil des Business Development Teams mit Fokus auf Finanzintermediäre in Singapur und Südostasien tätig war. Davor war er als Intermediary Business Development Associate bei Nikko Asset Management Asia tätig, wo er Privatbanken betreute. Seine Karriere begann er 2012 bei dem Multi-Asset-Family-Office Dawe Holdings Pte. Tan hat einen Bachelor of Engineering der National University of Singapore sowie den CFA-Titel.