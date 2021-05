Gemeinsam mit Private Equity Co-Investitionen wachsen

Die Zürich Anlagestiftung lanciert eine neue Anlagegruppe: Private Equity Co-Investment I. Damit knüpft sie an den bereits seit 2013 erfolgreichen Co-Investitionsansatz für Infrastruktur an und macht dieses Konzept auch für Private-Equity-Investitionen zugänglich. Im Infrastrukturbereich wurden bereits mehr als 30 Co-Investments getätigt und es sind insgesamt mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Kapital in drei ähnlich strukturierte Anlagegruppen geflossen. Das erste Closing ist im dritten Quartal 2021 geplant.