General Counsel von Vontobel verstorben

Enrico Friz



Wie Vontobel am Freitag mitteilte, verstarb Enrico Friz, General Counsel von Vontobel seit 2017, überraschend am 20. Januar 2021. "Enrico Friz hat in den vergangenen Jahren mit seinem grossen Sachverstand und starkem Urteilsvermögen massgeblich an der positiven Entwicklung von Vontobel mitgewirkt. Wir sind ihm zu grossem Dank verpflichtet und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Verwaltungsrat, Global Executive Board und alle Mitarbeitenden sind zutiefst betroffen und sprechen der Familie und den Angehörigen ihr

Mitgefühl aus", sagte Vontobel-CEO Zeno Staub.

Finanzchef Thomas Heinzl sowie Chief Operating Officer Felix Lenhard übernehmen bis auf Weiteres die Leitung des Bereichs Legal & Compliance.