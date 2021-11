Generationenwechsel bei der Banque Eric Sturdza

Der Wechsel von Vater Eric zu Tochter Michaela steht für den nächsten Wachstumsschub der Genfer Familienbank. (Bild: zvg)



Die 34-jährige Michaela Zanello Sturdza wird damit eine der jüngsten CEO einer Schweizer Bank, in deren Spitzengremien Frauen noch immer stark in der Minderheit sind. Ihre Ernennung wertet die Genfer Privatbank aber nicht nur als Zeichen für ein zukunftsorientiertes, modernes Unternehmen", sondern auch für das Engagement der Familie Sturdza, ihr Erbe als Eigentümer und Manager der Gruppe zu stärken", wie es in der Medienmitteilung heisst.

Eric Sturdza, der Gründer der Bank, kommentiert die Nominierung von Michaela für den Posten des CEO mit den Worten: "Die meisten Eltern freuen sich natürlich, wenn ihre Kinder in das Familienunternehmen einsteigen. Besonders erfreulich ist in diesem Fall, dass es der Vorstand der Bank war, der Michaela aus eigener Initiative für die Position vorgeschlagen und sie zusammen mit anderen Kandidaten bewertet hat, bevor er eine Entscheidung traf."

Objektiv betrachtet habe ihre erfolgreiche Arbeit in verschiedenen Funktionen im Unternehmens bewiesen, dass sie über die richtige Einstellung, den richtigen Charakter und das richtige Knowhow verfügt, um die Bank nicht nur zu führen, sondern sie mit einem erweiterten Produkt- und Lösungsangebot auf eine neue Ebene zu bringen.

Michaela Zanello Sturdza schloss einen Bachelor of Arts in International Management an der Ecole Supérieure de Management (Genf) ab und absolvierte parallel zur Arbeit in der Revisionsabteilung der Bank einen Master of Business Administration an der Lausanne Business School mit Spezialisierung auf strategische Beratung.

Im Jahr 2018 wurde sie Mitglied des Exekutivkomitees der Banque Eric Sturdza und war für die Bereiche Strategie, Geschäftsentwicklung und Human Relations zuständig.