Gentwo bekräftigt internationale Wachstumsstrategie

Simone Drill, Leiterin Marketing und Kommunikation, Gentwo (Bild: ZVG)



Gentwo ernennt Simone Drill per 1. Juli 2022 zur neuen Leiterin Marketing und Kommunikation (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die ausgewiesene Marketing- und Kommunikationsexpertin verfügt über eine langjährige internationale Führungserfahrung, darunter bei UBS, wo sie unter anderem für die strategische Entwicklung des globalen Event-Marketings, Hospitality und der korrespondierenden Kommunikation verantwortlich war.

Drill verfügt unter anderem über einen Executive Master of Science in Communications Management der Universität Lugano, einen CAS in Business and Corporate Development Strategies der Universität St. Gallen (HSG) und ein CAS in Intercultural Management der University of Cambridge.