George Falkner wird neuer CEO der Saxo Bank (Schweiz)

Die Saxo Bank (Schweiz) hat George Falkner zum neuen CEO ernannt. Er ist am 1. Dezember in die Onlinebank eingetreten und wird seine Funktion am 1. Januar beginnen. Er ersetzt Renato Santi, der nach drei Jahren an der Spitze der Saxo Bank (Schweiz) eine neue Herausforderung im Finanzsektor antritt.