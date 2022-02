Gonet als beste Investment-Management-Plattform ausgezeichnet

Gonet & Cie ist bei den WealthBriefing Swiss Awards 2022 ausgezeichnet worden. (Bild: Shutterstock.com/Sergii Gnatiuk)



Die im September 2018 auf Initiative der Bank Gonet & Cie gestartete Plattform "lemania-pension hub" ist die erste Schweizer Rentenplattform, die digitale private und berufliche Vorsorgelösungen mit einem integrierten dedizierten Rentenfonds anbietet. Die Privatbank Gonet spielte dabei eine entscheidende Rolle als Inkubator und Architekt des Projekts und ist nun bei den WealthBriefing Swiss Awards 2022 zur "Best Investment Management Platform" gewählt worden, wie einer Medienmitteilung vom Freitag zu entnehmen ist.

Diese Plattform, die sich mit einem B2B2C-Ansatz in erster Linie an Unternehmer im Bereich der Vermögensverwaltung (Wealth Manager, unabhängige Vermögensverwalter, Makler) richtet, ist vollständig digitalisiert: Einerseits erfolgt das Onboarding der Endkunden durch die Partner über ein Dashboard zur Verwaltung der Daten des Kundenlebenszyklus mit digitaler Signatur; andererseits findet der Vergleich der für Investitionen verfügbaren Investmentfonds über eine Webschnittstelle statt.

Die WealthBriefing SwissAwards Die WealthBriefing Swiss Awards zeichnen die führenden Akteure in der Schweizer Vermögensverwaltung aus. In einem unabhängigen Verfahren bestimmt eine Expertenjury Unternehmen, Teams und Einzelpersonen, die sich durch Innovation und Exzellenz hervorgetan haben.

Offene Investmentfondsstruktur

Ziel der Plattform sei es, so Gonet, den Endbegünstigten die Möglichkeit zu geben, ihre Altersvorsorge auf der Grundlage einer offenen Investmentfondsstruktur zu entwickeln und damit eine neuartige Antwort auf eine der grössten Sorgen der Schweizer Bevölkerung zu geben. Die Herausforderung der beruflichen Vorsorge bestehe bekanntermassen darin, das Niveau der Ersparnisse, die während der gesamten beruflichen Laufbahn geäufnet wurden, aufrechtzuerhalten. Im derzeitigen komplexen wirtschaftlichen Umfeld, das in der Schweiz durch eine Politik der Negativzinsen geprägt ist, sei es eine strategische Herausforderung, von einer effizienten Kapitalisierung zu profitieren: Mehr als 4 Millionen Personen sind laut dem Bundesamt für Statistik davon betroffen, diese insbesondere durch eine angepasste Verwaltung der Freizügigkeitsguthaben.

Neben der Groupe Mirabaud, die das Projekt von der ersten Stunde an unterstützt hat und institutioneller Partner mit Gonet & Cie für die Plattform ist, umfasst lemania-pension hub erstklassige Vorsorgeanbieter, heisst es weiter in der Mitteilung. Dazu gehören nebst der Vaudoise Versicherungen, der Vorsorgesammelstiftung der Groupe Mutuel (GMP), der Fondation de prévoyance professionnelle en faveur de l'Association Romande de Médecins (AROMED), der Fondation pour Cadres et Dirigeants d'Entreprise (FCDE), der Fondation lemania de libre passage (fllp) und der Fondation romande de prévoyance liée (frpi) auch Technologiepartner, die in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen Pionierarbeit leisten: id4, Taxware (Five Group) und Performance Watcher.

Zurzeit verwaltet oder betreut die Plattform laut eigenen Angaben rund 450 Mio. CHF und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2026 eine Milliarde verwaltete oder betreute Vermögenswerte zu erreichen.