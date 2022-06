Head Markets neu in der Geschäftsleitung von Julius Bär

Luigi Vignola, Leiter Markets und Mitglied der Geschäftsleitung, Julius Bär (Bild: ZVG)



Julius Bär hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass der Bereich Markets per 1. Juli 2022 in eine eigenständige Einheit überführt wird, die vom bisherigen Head Markets Luigi Vignola geleitet wird. Infolgedessen wird Vignola als zusätzliches Mitglied in die Geschäftsleitungen der Julius Bär Gruppe und der Bank Julius Bär & Co. berufen. Diese organisatorische Umstrukturierung und die Ernennung unterstreichen die Bedeutung des Bereichs Markets für Julius Bär bei der Erbringung eines führenden Wealth-Management-Angebots für die Kunden, heisst es in einer Medienmitteilung.

Vignola trat 2009 in den Bereich Strukturierte Produkte von Julius Bär ein. Ab 2012 leitete er in Singapur als Head Markets and Advisory Solutions die asiatischen Produkteteams von Julius Bär und baute das Geschäft der Bank in der Region erfolgreich aus. Im Jahr 2017 wurde er zum Global Head Structured Products ernannt und kehrte in die Schweiz zurück, wo er 2019 die Leitung des Bereichs Markets der Bank übernahm.