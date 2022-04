Healthy Living: eine gesunde Alternative bei Marktturbulenzen

Die RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-Strategie ist im defensiven Gesundheitssektor stark positioniert. (Bild: ZVG)



Um das Portfolio vor den hohen Marktschwankungen zu schützen, ziehen viele Anleger defensivere Strategien in Betracht. Zu den klassischen defensiven Sektoren zählen Unternehmen, die unentbehrliche Waren und Dienstleistungen liefern, auf die die Verbraucher auch in Abschwungphasen nicht verzichten. Der RobecoSAM Sustainable Healthy Living ist eine thematische Aktienstrategie, die sich typischerweise in Abschwungphasen überdurchschnittlich entwickelt und Aufwärtspotenziale langfristiger Wachstumstrends nutzt.

Gesunder Schutz fürs Portfolio

David Kägi, Portfoliomanager der RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-Strategie, erklärt: "Defensive Sektoren erwirtschaften insgesamt stabile Renditen, die nicht mit dem breiten Aktienmarkt korrelieren. In Baissephasen schneiden sie tendenziell sogar besser ab als der Gesamtmarkt.“

Kägi führt die Tatsache darauf zurück, dass die risikobereinigte Performance seiner Strategie eine niedrigere Volatilität aufweist und dass sie stark auf die Sektoren Gesundheit und Basiskonsum ausgerichtet ist, die zusammen etwa zwei Drittel des Portfolios ausmachen. "Basiskonsumaktien sind nicht-zyklisch. Das bedeutet, dass sie für Anleger in einem Rezessionsumfeld Sicherheit bieten. Zu den typischen Basiskonsumgütern zählen beispielsweise Lebensmittel oder Pflege- und Reinigungsmittel, die auch bei niedrigem Wirtschaftswachstum, wie zum Beispiel während einer Pandemie, solide Gewinne erwirtschaften.

Zudem ist die Strategie im defensiven Gesundheitssektor stark positioniert, einem Sektor, den der Portfoliomanager als "zeitlos“ beschreibt: "Die Nachfrage nach Gesundheitsdiensten ist unelastisch. Denn auch wenn die Konjunktur einbricht, achten die Menschen auf ihre Gesundheit. Daher steigen Gesundheitsaktien potenziell auch in fallenden Märkten." Er verweist auf die Gesundheitsausgaben, die in den USA mit 10 Billionen US-Dollar pro Jahr derzeit fast 18% des BIP ausmachen und weltweit weiter steigen dürften.

Er betont ausserdem, dass defensive Aktien hohe, zuletzt steigende Dividenden ausschütten und sich in den letzten Marktzyklen stabiler entwickelt haben. Ihre langfristige Erfolgsbilanz ist ein starkes Merkmal von hochwertigen Aktien, die sich auf das Vertrauen der Verbraucher, eine starke Marke und ein gutes Management stützen.

Effekte der Coronapandemie

Zu Beginn der Coronapandemie, als die Märkte fielen, zeigten sich viele Segmente des Gesundheitswesens mit einer starken Performance widerstandsfähig – in erster Linie die hochentwickelten Biotech- und Pharmaunternehmen, die neue Impfstoffe entwickelt haben, aber auch die Produzenten von Schutzausrüstungen oder Diagnose- und Prüfgeräten. Darüber hinaus, erklärt Kägi, hat der Pandemiedruck die Digitalisierungstrends im Gesundheitswesen beschleunigt, wo neue Technologien bislang eher schleppend Einzug gehalten hatten. Von Impfstoffentwicklungen und klinischen Studien bis hin zur Telemedizin und Apps zur Gesundheitsüberwachung hat die Pandemie neue nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten in der gesamten Lieferkette des Gesundheitswesens geschaffen.

David Kägi, Portfoliomanager der RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-Strategie





Fokus auf langfristiges Wachstum

Das langfristige Wachstumspotenzial der Strategie wird auch dadurch gestützt, dass sie sich auf die langfristigen Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit konzentriert, die unabhängig von den Marktbewegungen und -turbulenzen weiterbestehen werden. "Unsere Gesellschaft steht im Gesundheitsbereich vor einer Reihe schwerwiegender Probleme – von steigenden Gesundheitskosten über die alternde Bevölkerung bis hin zur zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten.“ Er ist zuversichtlich, dass Investitionen in präventive Massnahmen, darunter gute Ernährung und ein aktiver Lebensstil dazu beitragen werden, Erkrankungen vorzubeugen und den Kostenanstieg im Gesundheitswesen zu bremsen.

Kägi erläutert, dass sich die Strategie von anderen Gesundheitsthemen-Fonds dadurch unterscheidet, dass sie auf die Gesundheit der Menschen aller Altersklassen ausgelegt ist, anstatt sich vor allem auf die Behandlung von Krankheiten zu konzentrieren. "Wir investieren in Unternehmen, die eine frühzeitige gesunde Lebensweise fördern, damit die Menschen auch im Rentenalter aktiv und gesund bleiben.“

Geringes Risiko, geringer Gewinn, geringe Unsicherheit

Für konservative Anleger, die eine solide Performance ohne Volatilität suchen, stellt die Strategie eine interessante Alternative dar. Ihre Ausrichtung auf nichtzyklische Sektoren trägt dazu bei, das Risiko von Verlusten in fallenden Märkten zu verringern, während ihr einzigartiger Ansatz im Hinblick auf die steigenden Gesundheitskosten es ihr ermöglichen, von den langfristigen soziodemografischen Veränderungen zu profitieren, die schon jetzt stattfinden. Für wachstumsorientierte Anleger bietet die Strategie ein aktives Engagement in diagnostische und digitale Innovationen, die Patienten und gesundheitsbewussten Verbrauchern neue Möglichkeiten der Gesundheitserhaltung und -versorgung eröffnen. Mit diesen Merkmalen eignet sich die Strategie für Anleger, die sowohl den Weg als auch das Ziel im Blick haben.

