Helvetic Trust verstärkt Engagement an Finanzboutique für Wachstumskapital

Helvetic-Trust-Partner Lilja Capital Advisory Partners bringt Jungunternehmen zum Fliegen. (Bild: Shutterstock.com/Alexander Supertramp)



Lilja Capital Advisory Partners mit Hauptsitz in Zürich und Büros in Frankfurt und London wurde 2020 zusammen mit Lilja & Co., einem führenden unabhängigen IPO-Berater im deutschsprachigen Raum, und einem Partner-Team in Zürich und London gegründet. Die Finanzboutique ist spezialisiert auf die Beschaffung von Wachstumskapital, die Finanzierung zwischen Venture Capital (Start-ups) und Börsengang bzw. Firmenverkauf (M&A).

Zu den wichtigsten Lösungen im Privatplatzierungsgeschäft zählen die Planung und Durchführung von Eigenkapitalfinanzierungsrunden im Bereich von rund CHF 20 Mio. bis 100 Mio. Selektiv begleitet das Team auch Privat Equity- oder Technologie-Fonds im Fundraising-Prozess oder führt M&A-Projekte für Unternehmerfamilien oder Firmengründer durch.

Mit der nicht näher ausgeführten Verstärkung der Beteiligung an Lilja Capital werde Helvetic Trust von der breiten Expertise und dem Beziehungsnetz zu Kapitalgebern profitieren können. Kaspar Grob, Gründer und geschäftsführender Senior Partner von Helvetic Trust, bringt sich als Vizepräsident des Verwaltungsrates bei Lilja Capital aktiv ein.

Philipp Graf, Managing und Founding Partner von Lilja Capital, freut sich über die intensivierte Zusammenarbeit: "Kaspar Grob und das Team von Helvetic Trust sind seit der ersten Stunde von Lilja Capital dabei. In den letzten zwei Jahren haben wir schon mehrere Projekte gemeinsam erfolgreich realisiert."

Das Zusammenspiel zwischen der Corporate Finance-Expertise von Lilja Capital und dem Netzwerk von Helvetic Trust zu Unternehmern und Investoren setze zahlreiche Synergien frei. Diese würden in den kommenden Jahren weiter ausgebaut, besonders auf der Investitionsseite. Mit vielen Wachstumsunternehmen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) stehe man im engen Austausch.