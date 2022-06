Herausfordernde Zeiten für Anleger

Aktuell zeichnet sich keine Entspannung der Lage an den Märkten ab. (Bild: Shutterstock.com/whiteMocca)



Im Mai setzte sich der Abverkauf an den Märkten fort, da sich aktuell keine Entspannung der Lage abzeichnet – weder in der Inflationsentwicklung und den Lieferengpässen noch an der Kriegsfront in der Ukraine. So konnten weder auf der Aktien- noch auf der Anleihenseite signifikant positive Erträge erzielt werden: Von den 50 von Scope im Fondsrating-Update vom Juni untersuchten Peergroups lagen nur sieben leicht in Plus. Angeführt wurde das Feld von deutschen Aktien mit 0,6% gefolgt von japanischen Aktien und chinesischen Aktien, die sich zumindest stabil hielten. Auf der Verliererseite ist das Feld bunt gemischt. Die höchsten Verluste fielen mit -6,8% für Anleger in indischen Aktien an, gefolgt von Aktien aus dem Immobilien- und Technologiesektor mit -6,5% und -5,7%. Auch Wandelanleihen zählten zu den grössten Verlierern im Mai.

Top-Peergroups im Mai 2022





Flop-Peergroups im Mal 2022





Marktüberblick per Ende Mai 2022



Quelle: Scope



