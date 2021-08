HSBC Private Private Banking in Katar unter neuer Führung

Ibrahim Al Abed, Head of Private Banking, HSBC Qatar (Bild: ZVG)



Ibrahim Al Abed leitet neu das HSBC Private Banking in Katar, wie HSBC am Mittwoch mitteilte. Er berichtet an Sobhi Tabbara, Global Market Head Middle East and North Africa, Private Banking, und Abdul Hakeem Mostafawi, CEO von HSBC Qatar.

Al Abed bringt über zwei Jahrzehnte Bankerfahrung bei HSBC in die neue Aufgabe ein, nachdem er 1999 in das Büro der Bank in Katar eingetreten war. Er arbeitete er in den Bereichen Digital Business Services und Global Operations, bevor er zu Wealth & Personal Banking wechselte. 2004 stiess er zu Markets & Securities Services, wo er als Head of Corporate Sales tätig war.