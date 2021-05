Hypozinsen trotz Anstieg der Kapitalmarktzinsen stabil

Die Hypothekarzinsen bleiben weiterhin auf tiefem Niveau stabil. (Bild: Shutterstock.com/Michael Dechev)



Die dritte Corona-Welle führt zwar weltweit zu weiteren Konjunktureinbussen, doch mit dem Impffortschritt und der damit einhergehenden Eindämmung der Pandemie kommt die Wirtschaft wieder in Schwung. Gemäss den Echtzeitdaten des Internationalen Währungsfonds zu den weltweit via Schiff verfrachteten Gütern bewegen sich die Ausfuhren sowohl aus Asien, den Euro-Ländern wie auch aus den USA mittlerweile deutlich über dem Vorkrisenniveau. Zudem ist bei den Flugbewegungen, welche seit Sommer letzten Jahres bei rund 60% des Vor-Pandemie-Niveaus verharrten, in den letzten Wochen ein deutlicher Aufwärtstrend und damit ein Silberstreifen am Horizont auszumachen.

In der Schweiz hat sich zum einen das Einkaufsverhalten im April wieder normalisiert. Zum anderen sind erste Zahlen zur Öffnung der Restaurantterrassen durchaus verheissungsvoll. Wie der Vergleichsdienst MoneyPark weiter ausführt, dürfte gerade auch die wieder zunehmende Mobilität der Gastrobranche ein dringend benötigtes Umsatzwachstum bringen. Die Exportindustrie profitiert weiterhin von einer guten Nachfrage in Asien. Zudem zeichnet sich in den USA aufgrund der Impferfolge ein Wirtschaftsboom ab. Diese Faktoren führen zu einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung in der Schweiz.

Konsolidierung bei Kapitalmarktzinsen setzt sich fort

Nach dem sprunghaften Anstieg im Februar haben sich die Kapitalmarktzinsen wie im März zunächst auch im April wenig volatil gezeigt. Am Monatsende erhöhten sich die langfristigen Swap-Sätze aber aufgrund der stark anziehenden US-Wirtschaft spürbar. Leitzinserhöhungen sind aufgrund der fragilen Wirtschaftssituation in den nächsten Monaten aber unverändert kein Thema. Eine kurzzeitig starke Inflation wird aufgrund des beginnenden Wirtschaftsbooms vor allem in den USA erwartet. In Europa und der Schweiz wird diese Entwicklung abgeschwächt erwartet, so MoneyPark.

Entwicklung der Hypothekarzinssätze

Die Zinsen der günstigsten Anbieter zeigen sich unverändert tief. Bei der 10-jährigen Festhypothek sehen wir im Vergleich zum Vormonat sogar eine leichte Reduktion des Topzinses. Über alle Anbieter betrachtet hat sich der Durchschnitt der Angebote kaum verändert bzw. haben sich die teuersten Angebote ebenfalls leicht verbilligt.

Sowohl die günstigsten wie auch die teuersten Anbieter sind günstiger geworden. Die Bandbreite bleibt aber gross und der durchschnittliche Richtsatz von über 150 Banken Versicherungen und Pensionskassen bleibt stabil: Er liegt einen Basispunkt über dem Vormonat.



Kein Anstieg der Zinsen erwartet

Die Hypothekaranbieter haben nicht auf den Anstieg der Swap-Sätze reagiert. MoneyPark betrachtet den Zinsanstieg am Kapitalmarkt nicht als nachhaltig, sondern eher als leichtes Auf und Ab, wie man es bereits im März gesehen hat. Nach wir vor geht der Vergleichsdienst von tiefen Inflationsraten und tiefen Zinsen im Bereich des aktuellen Niveaus aus. Da sich mehr Wettbewerb abzeichne, dürfte der neuerliche Swap-Anstieg wie im März auf Kosten der Marge aufgefangen werden. "Wir erwarten aufgrund des nach wie vor sehr tiefen Zinsumfeldes, dass neue Anbieter in diesen Markt eintreten und damit den Wettbewerb beleben", so MoneyPark.