Immobilienspezialist wird Präsident der Bank Avera

Donato Scognamiglio, Verwaltungsratspräsident Bank Avera



Donato Scognamiglio, bisheriger Vizepräsident der Bank Avera, ist zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt worden, wie die Genossenschaftsbank am Montag bekanntgab. Adrian von Kaenel hat sich nach 18 Amtsjahren im Verwaltungsrat (davon 17 Jahre als Präsident) nicht mehr zur Wiederwahl gestellt.

Scognamiglio ist Teilhaber und Verwaltungsrat des Informations- und Ausbildungszentrums für Immobilien (IAZI) in Zürich. Daneben ist er Titularprofessor für Real Estate Finance am Institut für Finanzmanagement der Universität Bern.

Weiter sind Romina Carcagni Roesler und Stephan Schütz in den Verwaltungsrat gewählt worden. Sie treten die Nachfolge von Adrian von Kaenel und Jürg Vollenweider an, die sich ebenfalls nicht mehr zur Wiederwahl gestellt haben. Carcagni Roesler ist seit 2019 Partnerin und Mitinhaberin der Kanzlei Streiff von Kaenel und berät als Rechtsanwältin nationale und internationale Unternehmen mit Fokus Arbeitsrecht. Sie ist zudem Dozentin im Lehrgang CAS in Compliance Management am Europa Institut der Universität Zürich.

Schütz unterstützt als Mitinhaber und Geschäftsführer der Beratungsfirma AMPS Unternehmen aus der Finanzbranche bei der Durchführung von IT-Projekten. Daneben hat er als externer Berater verschiedene Mandate bei Finanzunternehmen inne.