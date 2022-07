Indosuez Wealth Management schafft Geschäftsbereich Real Estate

Anne Toledano, Global Head of Real Estate, Indosuez Wealth Management (Bild: ZVG)



Indosuez Wealth Management hat Anne Toledano zum Global Head of Real Estate ernannt, wie der Vermögensverwalter der Crédit Agricole Group am Montag bekannt gab. Sie hat ihren Sitz in Paris und berichtet an Pierre Masclet, stellvertretender CEO von Indosuez WM. Durch die Schaffung des Geschäftsbereichs Real Estate bestehe die Aufgabe Toledanos darin, ein komplettes Angebot an Immobilieninvestitions-, Beratungs- und Finanzierungslösungen für Indosuez-Kunden auf der ganzen Welt zu entwickeln und dabei von der Expertise der Crédit-Agricole-Gruppe in den Bereichen Immobilien und verantwortungsvolle Finanzierung zu profitieren.

Toledano kam 2004 als Leiterin der Immobilienfinanzierung in Paris zur Crédit Agricole Corporate & Investment Bank. Zwischen 2013 und 2018 leitete sie die Immobilienaktivitäten der Bank in London, bevor sie als Senior Banker zur Crédit Agricole Corporate & Investment Bank in Paris wechselte. Toledano absolvierte die Ecole Centrale de Lyon und die Columbia Business School.