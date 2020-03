Indosuez WM baut den Bereich Geschäftskunden Schweiz aus

Peter Schmidli, neuer Leiter des Bereichs Geschäftskunden von Indosuez Wealth Management in der Schweiz



Peter Schmidli ist neuer Leiter des Bereichs Geschäftskunden von Indosuez Wealth Management in der Schweiz, wie einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist. Er wird in Genf an Isabelle Jacob-Nebout, Leiterin Wealth Management, rapportieren. Der Bereich Geschäftskunden - mit seinen rund 30 Mitarbeitern an den Standorten Zürich und Genf - betreut unabhängige Vermögensverwalter und Finanzintermediäre, Single- und Multi-Family-Offices sowie institutionelle Anleger.

Peter Schmidli verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Private Banking und globalen Asset Management. Er begann seine Karriere 1982 beim Schweizerischen Bankverein und wechselte später zu Merrill Lynch als Leiter Service Teams, Trading Desks und der Regionen Europa, Naher Osten und Afrika. 2011 wurde er Leiter des Front Office Private Banking bei Barclays Bank, bevor er zum Leiter des Bereichs Naher Osten/Persischer Golf bei Credit Suisse ernannt wurde. 2014 trat Schmidli als Stabschef für das Private Banking in die Dienste von Indosuez ein.