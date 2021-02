Indosuez WM mit neuem Global Head of Middle East

Fouad Nicolas Trad, Global Head of Middle East, Indosuez Wealth Management



Indosuez Wealth Management ("Indosuez"), ein Tochterunternehmen der Crédit Agricole Gruppe, hat am Montag die Ernennung von Fouad Nicolas Trad als Global Head of Middle East bekannt gegeben. Mit Sitz in Dubai wird Fouad innerhalb der CA Indosuez (Schweiz) an Isabelle Jacob-Nebout, Leiterin des Bereichs Wealth Management, berichten. In seiner Rolle wird Fouad

Trad wird die Koordination aller Wealth-Management-Aktivitäten in der Region leiten und soll das Geschäft von Indosuez im Nahen Osten vorantreiben, das hauptsächlich von CA Indosuez (Schweiz) betrieben wird. Fouad bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bankensektor mit, wobei er die meiste Zeit seiner Karriere innerhalb der Crédit-Agricole-Gruppe verbrachte. Dort betreute er Privat- und Firmenkunden im Nahen Osten. Bevor er zu Indosuez kam, war Fouad CEO und Vorsitzender des Management Committees der Byblos Bank Europe und war in Brüssel ansässig.