Indosuez WM verstärkt Geschäftsbereich für Superreiche

Alexandra Skreta heisst die neue Leiterin des Bereichs Key Clients & Family Offices der Niederlassung Zürich von Indosuez Wealth Management, wie einer Medienmitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Die Nomination sei Teil der strategischen Initiative von Indosuez Wealth Management, diesen Geschäftsbereich zu verstärken.

Skreta wird für den Ausbau und die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs verantwortlich sein, mit Fokus auf die deutschsprachige Schweiz. In ihrer Funktion rapportiert sie an Emile Salawi, Leiter des Bereichs Key Clients & Single Family Offices, sowie an Elvio Gasparin, Leiter der Niederlassung Zürich von Indosuez.

Skreta verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung für Privatkunden, Familienunternehmen und Family Offices sowie im Corporate und Investment Banking. Sie war in Zürich und im Ausland für Schweizer Universal- und Privatbanken tätig und beriet führende Family Offices in verschiedenen Funktionen. Sie hält einen Doktortitel der Universität St. Gallen in Banking & Finance (Dr. oec HSG) und zeichnet sich durch umfassende Sprachkenntnisse aus.