Inflation belastet Stimmung der Anleger

Die Inflation liegt den Anlegerinnen und Anlegern auf dem Magen. (Bild: Shutterstock.com/Maxx Studio)



Am Mercer Global Investment Forum Europe im spanischen Barcelona stand die Sorge um die ungebremste Inflation im Zentrum der Gespräche. Vier von zehn institutionellen Teilnehmern befürchteten laut einer Live-Umfrage sogar eine Stagflation. Rupert Watson, Head of European Asset Allocation bei Mercer, sagte jedoch, dass die Inflation zwar kurzfristig ein Grund zur Sorge sein könnte, er aber glaube, dass diese Befürchtungen über einen längeren Zeitraum hinweg übertrieben sind. "Der Druck, den wir vor der Ukraine-Krise erlebt haben, war das Ergebnis eines Nachfrageschocks, der die Preise in die Höhe getrieben hat", so Watson. "Die Nachfrage in der Weltwirtschaft ist seit der Covid-Krise sehr stark. Daher halte ich eine Stagflation für relativ unwahrscheinlich, selbst wenn man bedenkt, was wir derzeit erleben, und ich denke, dass das Wachstum ordentlich sein wird."

Neue Wachstumschancen in Asien

Die wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit zwinge die Anleger, ihre Portfoliostruktur, die Auswirkungen der Geldpolitik und die Entwicklung des Welthandels zu berücksichtigen. Die anhaltende Verlagerung des wirtschaftlichen Schwerpunkts von den USA nach China biete Anlegern neue Wachstumschancen und erfülle gleichzeitig Anforderungen an die Diversifizierung. So könnten beispielsweise asiatische Private-Equity-Anlagen Portfolios ergänzen, indem sie sich in Bereichen engagieren, die über die öffentlichen Märkte weniger zugänglich sind, wie z. B. Technologie in der Frühphase. Wenn sie 2% mehr Kapital für Aktien zur Verfügung hätten, würden 53% der Teilnehmer der GIF Europe über einen Zeitraum von fünf Jahren chinesische Aktien (A-Aktien) anstatt die USA übergewichten.

Michael Lernihan, Europachef für die Bereiche Investments & Retirement bei Mercer, sagte: "Anleger müssen sich Gedanken darüber machen, wie sie sicherstellen, dass ihre Portfolios gegen Inflationsszenarien gewappnet sind, da Regierungen und Zentralbanken mit den Folgen von aufgeblähten Vermögensmärkten und steigenden Löhnen zu kämpfen haben." Die Hinwendung zu Vermögenswerten wie Gold, nachhaltigen Rohstoffaktien und Rohstoffen könne unzureichend vorbereiteten Portfolios helfen, während ein längerfristiges Engagement in realen Vermögenswerten dazu beitragen könne, die inflationsbedingten Erträge zu erhöhen.

In einer weiteren Live-Umfrage gab fast die Hälfte der Teilnehmer an, dass sie Sachwerte für die beste Anlageklasse halten, um die Auswirkungen der Inflation abzumildern.

Klimawandel ganz oben auf der Agenda

Ganz oben auf der Tagesordnung stand für viele Teilnehmer das Thema Klimawandel, und zwar in einem Masse, dass eine vollständige Umstellung des Portfolios unumgänglich wird. Viele Anleger müssen zunehmend Ziele für die Emissionsreduzierung für jede Anlageklasse festlegen.

"Beim nachhaltigen Investieren geht es auch darum, die Auswirkungen der vier "Rs" – Rendite, Risiko, Reputation und Regulierung – für alle Investoren zu berücksichtigen", sagte Hill Gaston, Senior Sustainable Investment Specialist bei Mercer. "Engagement ist eines der wertvollsten Instrumente für Anleger, um einen sinnvollen Wandel voranzutreiben, aber es besteht die Notwendigkeit, bei Themen wie Vielfalt und sozialem Fortschritt sowie klimabezogenen Faktoren sorgfältiger vorzugehen."

Gaston fügte hinzu, dass diejenigen, die etwas bewirken wollen, von aktivistischen Investoren und Anleihegläubigern lernen können: "Viele Anleger werden sich stärker auf einen bestimmten Zweck konzentrieren und versuchen, mit ihren Investitionen etwas zu bewirken und einen sinnvollen und messbaren Wandel zu fördern."

GIF Europe Das Mercer Global Investment Forum (GIF) Europe wurde am 28. und 29. März 2022 von mehr als 200 Vermögensverwaltern und 150 Vermögensinhabern besucht. Das Publikum bestand aus Geschäftsführern, Partnern und Führungskräften von Vermögensverwaltern aus aller Welt, darunter ESG-Spezialisten, Portfoliomanager, Chief Investment Officers, Treasurer, Finanzdirektoren, Aktuare, Nachhaltigkeitsleiter und CFOs von Vermögensverwaltern.

Gemeinsam gestalten

Niall O'Sullivan, Chief Investment Officer von Mercer für Europa und AMEA, kommentierte, dass ein konkretes Verständnis der heutigen Treiber zukünftiger finanzieller Entwicklungen unerlässlich ist, um die Anlageziele von morgen zu erreichen. "Um dies zu erreichen, ist die Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung. Nur durch Kooperation und gemeinsame Entwicklung können wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen. Wir müssen zusammenarbeiten, miteinander reden und unsere Ideen für die gemeinsame Gestaltung diskutieren, und wir alle freuen uns darauf, dies zu tun", sagte er.

Die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung schätzt, dass bis 2030 zwischen 5 und 7 Bio. USD benötigt werden, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Dazu gehören auch Investitionen in Bereiche wie die biologische Vielfalt, da der enorme Artenrückgang die Ernährungssicherheit bedroht.

Nick White, Global Head of Strategic Research bei Mercer, fügte hinzu: "Es ist wichtig, dass wir einen ausgefeilten Plan für den Klimawandel entwickeln – einen Plan, der mehr ist als nur das Abhaken einer Liste, der sich auf die planetarischen Emissionen konzentriert und als Teil eines umfassenderen Umdenkens bei der Nutzung von Ressourcen positioniert ist." Die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft müsse auf die Bereiche abzielen, die den grössten Wandel erfordern, und die Bereiche unterstützen, die für die künftige grüne Wirtschaft benötigt würden.